Visite commentée des deux cimetières Saint-Martin, Cimetière Saint-Martin Ancien, Nantes

Visite commentée des deux cimetières Saint-Martin Samedi 9 mai, 14h30 Cimetière Saint-Martin Ancien Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-09T14:30:00+02:00 – 2026-05-09T16:00:00+02:00

Fin : 2026-05-09T14:30:00+02:00 – 2026-05-09T16:00:00+02:00

Entre histoire et gestion quotidienne, venez à la rencontre des deux cimetières Saint-Martin, incontournables du quartier de Chantenay et datant des 18e et 19e siècles. Dans l’ancien cimetière, profitez d’un point de vue exceptionnel sur la Loire et découvrez l’histoire du quartier à travers la vie des personnes qui y sont inhumées. Poursuivez votre visite au nouveau cimetière Saint-Martin, à quelques pas de là.

Visite organisée par la Direction nature et jardins, la Direction du patrimoine et de l’archéologie et la Direction relation aux usagers, Ville de Nantes

Cimetière Saint-Martin Ancien 19B Rue des Réformes, Nantes Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/visite-des-deux-cimetieres-saint-martin »}]

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© Rodolphe Delaroque / Nantes Métropole