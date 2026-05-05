Visite commentée des extérieurs du château, de l’escalier du XVIIᵉ siècle et du grand salon., Château de la Marthonie, Saint-Jean-de-Côle

Visite commentée des extérieurs du château, de l’escalier du XVIIᵉ siècle et du grand salon. 19 et 20 septembre Château de la Marthonie Dordogne

Places limitées à 50 personnes, Gratuit. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Un peu d’histoire.

Le château de la Marthonie est construit au XVIIᵉ siècle. Toutefois, durant la guerre de Cent Ans, il est en grande partie détruit. Le château tel qu’il se présente aujourd’hui résulte de campagnes de construction et de remaniements des XVe, XVIᵉ et XVIIᵉ siècles.

La visite du château de la Marthonie comprend la découverte de l’architecture extérieure, de l’escalier du XVIIᵉ siècle et du grand salon entièrement restauré.

Château de la Marthonie Le Bourg, 24800 Saint-Jean-de-Côle Saint-Jean-de-Côle Dordogne Nouvelle-Aquitaine 05 53 62 14 15 http://www.perigord-limousin-tourisme.com [{« type »: « phone », « value »: « 05 53 62 14 15 »}, {« type »: « email », « value »: « bit.stjean@perigord-limousin.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.perigord-limousin-tourisme.com/boutique-en-ligne/ »}] Les origines du château de La Marthonie remontent au XIIe siècle, période à laquelle s’élève à cet emplacement un «repaire» qui défend la frontière entre le Limousin et le Périgord. Cette forteresse primitive contrôle ainsi, à hauteur du gué sur la Côle, les voies menant de Thiviers à Nontron et de Limoges à Brantôme.

Le château assure alors également la sécurité du prieuré et du village qui s’est construit autour de celui-ci.

Durant la guerre de Cent Ans, le château est pris et incendié par les anglais, qui occupent le village de 1394 à 1404.

Au début du XVIe siècle, le château est reconstruit par Mondot de La Marthonie, premier président du parlement de Bordeaux, conseiller de la régente Louise de Savoie (mère de François Ier, parti guerroyé en Italie).

Au XVIIe siècle, une aile est ajoutée au château, ainsi que l’escalier monumental, à rampes droites.

Par alliance, le château passe à la famille de Beynac en 1691, puis à la famille de Beaumont en 1761.

Après la Seconde Guerre mondiale, le château, très endommagé, est restauré par le Marquis Pierre de Beaumont-Beynac, actuel propriétaire du château, qui a obtenu en 1968 le prix des «chefs d’œuvres en péril». La façade est, du château de La Marthonie est actuellement en cours de restauration. Un document en braille est à disposition à l’office de tourisme.

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