Visite commentée : des fouilles jusqu’aux musées, Village de l’archéologie de Lyon – MuMo Musée des Moulages, Lyon

Visite commentée : des fouilles jusqu’aux musées Samedi 13 juin, 14h00 Village de l’archéologie de Lyon – MuMo Musée des Moulages Métropole de Lyon

Limité à 20 personnes, à partir de 10 ans. Départ de visite toutes les heures. pas d’inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T18:00:00+02:00

Des fouilles jusqu’aux musées

Visite commentée du Musée des Moulages

Comment les objets découverts lors de fouilles deviennent-ils des œuvres célèbres dans les musées ? Découvrez l’histoire des grandes découvertes archéologiques et le rôle essentiel des moulages pour transmettre et étudier ce patrimoine. Durée de la visite : 45 minutes environ.

Village de l’archéologie de Lyon – MuMo Musée des Moulages 87 cours Gambetta, 69003 Lyon Lyon 69003 Lyon 3e Arrondissement Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 87 24 80 63 https://www.univ-lyon2.fr/universite/mumo https://www.instagram.com/mumolyon2/;https://www.facebook.com/museedesmoulages;https://linktr.ee/mumo_lyon2 Pour la 11e année, le village de l’archéologie s’installe aussi au MuMo Musée des Moulages ! Inauguré en 1899 au sein de l’université de Lyon, le Musée des Moulages est aujourd’hui installé dans un ancien local industriel du 3e arrondissement. Initialement dévolu à l’enseignement de l’histoire de l’art et de l’archéologie, il est aujourd’hui également un lieu de médiation et de diffusion des savoirs ouvert sur la cité.

Son exceptionnelle collection rassemble près de 1600 moulages en plâtre, copies fidèles et grandeur nature de célèbres rondes-bosses, bas-reliefs et statuettes. Elle est le reﬂet de l’évolution de la sculpture occidentale depuis la Grèce archaïque jusqu’au XIXe siècle. Une sélection de 200 moulages est actuellement présentée le long d’un parcours thématique. Métro D arrêt Garibaldi.

Des fouilles jusqu’aux musées

© Bertrand Perret