Visite commentée des œuvres du photographe Romain Chatton, Galerie de la Filature de Ronchamp, Ronchamp

Informations pratiques

Visite commentée des œuvres du photographe Romain Chatton Samedi 19 septembre, 14h30 Galerie de la Filature de Ronchamp Haute-Saône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Venez participer à une visite commentée réalisée par Romain Chatton, photographe exposé à la galerie.

Laissez-le vous conter les secrets derrière ses photographies : anecdotes, utilisation d’un drone, difficultés, choix artistiques, etc. L’occasion d’avoir un avis d’expert sur la manière de composer une photographie !

Galerie de la Filature de Ronchamp Ronchamp Ronchamp 70250 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté 03 39 03 41 86 https://www.lafilaturederonchamp.fr/les-espaces/micro-folie.html https://www.facebook.com/profile.php?id=100090934578778 Lieu de culture et de technologie, la Galerie de La Filature se veut être un espace d’apprentissage et de découverte ludique et accessible à tous. Composé d’une galerie d’artistes locaux, d’un musée numérique et d’une zone réalité virtuelle, ce site hybride plaira autant aux amateurs d’art qu’aux visiteurs novices et curieux.

Les visites sont gratuites, vous pouvez venir sans réservation et visiter librement le lieu, ou réserver, et organiser avec nous la découverte des œuvres qui vous intéresse. Accessible aux personnes à mobilité réduite

Visite commentée réalisée par Romain Chatton, photographe exposé à la galerie.

©Romain Chatton