Visite commentée des réserves du Musée de la BD et de la Bibliothèque patrimoniale, Musée de la bande dessinée, Angoulême

Informations pratiques

Visite commentée des réserves du Musée de la BD et de la Bibliothèque patrimoniale 19 et 20 septembre Musée de la bande dessinée Charente

Gratuit. Dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Découvrez l’envers du décor en visitant les réserves du Musée de la bande dessinée où sont conservés plus de 20 000 planches originales et 250 000 imprimés.

Réservations sur place le jour même.

Musée de la bande dessinée Quai de la Charente, 16000 Angoulême Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine 05 45 38 65 65 https://www.citebd.org/ https://www.instagram.com/citedelabd/;https://www.facebook.com/laCite.citebd/ Musée de la bande dessinée Parking gratuit situé au 2 rue des Abras 16000 Angoulême.

Plusieurs places réservées aux personnes en situation de handicap.

Accès en bus Möbius lignes 6 et 9 arrêt la Cité ou navette gratuite N2 arrêt Pôle Image.

Découvrez l’envers du décor en visitant les réserves du Musée de la bande dessinée où sont conservés plus de 20 000 planches originales et 250 000 imprimés.

© Juliette Jimenes