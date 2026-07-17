Visite commentée des Salines royales de Dieuze, Les Salines Royales, Dieuze

Informations pratiques

Visite commentée des Salines royales de Dieuze Dimanche 20 septembre, 16h30 Les Salines Royales Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez les Salines royales de Dieuze, un site emblématique du Saulnois où l’exploitation du sel a façonné l’histoire locale pendant près de mille ans. Du puits salé médiéval aux grandes installations industrielles, cette visite vous plonge dans l’univers fascinant des sauniers, des techniques d’extraction et de transformation du sel, ainsi que dans la vie quotidienne de ceux qui travaillaient autour de cet « or blanc », ressource essentielle au développement de la région.

Les Salines Royales Salines Royales, 57260 Dieuze Dieuze 57260 Moselle Grand Est 03 87 86 06 07 http://www.salinesroyales.fr/ https://www.facebook.com/salinesroyales/ Durant des siècles, l’exploitation et le commerce du sel ont constitué une véritable richesse pour la Lorraine, notamment pour la région du Saulnois, qui lui doit son nom. Les Salines de Dieuze comptent parmi les plus anciennes de Lorraine.

L’ensemble des bâtiments du XVIIIᵉ siècle est lié à l’exploitation du sel. Il est possible d’y visiter le Puits Salé, la Délivrance (anciens magasins à sel), l’espace muséographique, le parc pédagogique, le jardin des Gabelous et l’ancien poste de garde. Parkings sur place, site accessible aux personnes à mobilité réduite. Au niveau de la salle de la Délivrance

Découvrez les Salines royales de Dieuze, un site emblématique du Saulnois où l’exploitation du sel a façonné l’histoire locale pendant près de mille ans. Du puits salé médiéval aux grandes cette vous…

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