Visite commentée des vestiges du camp d’internement de nomades de Montreuil-Bellay, Vestige d’un ancien camp d’internement tzigane, 49260 Montreuil-Bellay, Montreuil-Bellay

Informations pratiques

Visite commentée des vestiges du camp d’internement de nomades de Montreuil-Bellay Dimanche 20 septembre, 15h00 Vestige d’un ancien camp d’internement tzigane, 49260 Montreuil-Bellay Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

La visite commentée du site débutera à 15h. Un.e médiateur.ice animera pendant 1h30 la visite des vestiges avec des photos et documents d’archives à l’appui.

Le site étant en plein air dans un champ sans point d’ombre, pensez à vous habiller en conséquence.

Vestige d’un ancien camp d’internement tzigane, 49260 Montreuil-Bellay 47°06’51.8″N 0°07’20.7″W Montreuil-Bellay 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire 0549664355 https://www.crrl.fr/ https://www.instagram.com/crrl_79/;https://www.facebook.com/centreregionalresistanceetliberte79/ Visite commentée du camp par un.e médiateur.ice du Centre Régional Résistance & Liberté de Thouars.

Le camp d’internement de nomades de Montreuil-Bellay est le plus important camp de ce type en France. Entre 1941 et 1945, il a accueilli plus de 1 800 personnes, soit plus d’un quart des quelque 6 700 nomades internés en France durant cette période.

Longtemps oubliée, l’histoire du camp est aujourd’hui rappelée par ses vestiges, qui témoignent de cette politique d’internement visant des populations jugées comme « indésirables » par les autorités françaises.

En 2016, le président de la République François Hollande reconnaît officiellement la responsabilité de l’État français dans l’internement de milliers de ses concitoyens, arrêtés et privés de liberté en raison de leur appartenance culturelle et de leur mode de vie. Véhicule personnel nécessaire, possibilité de se garer à côté du site sur le bas côté

La visite commentée du site débutera à 15h. Un.e médiateur.ice animera pendant 1h30 la visite des vestiges avec des photos et documents d’archives à l’appui.

©J. Sigot et J.C. Leblé