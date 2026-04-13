Visite commentée des Vieux Glacis, Les vieux glacis, Besançon

Visite commentée des Vieux Glacis Samedi 6 juin, 11h00 Les vieux glacis Doubs

Inscription conseillée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Participez à cette promenade entre nature, histoire et art contemporain.

La promenade suit les places d’armes de l’ancienne enceinte défensive. Les espaces verts y sont volontairement traités de manière naturelle, avec des tontes tardives et la préservation de prairies spontanées.

Les vieux glacis Avenue de la paix, 25000 Besançon Besançon 25000 Rue Battant Doubs Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « animations.dbev@besancon.fr »}]

Participez à cette promenade entre nature, histoire et art contemporain.

© Ville de Besançon