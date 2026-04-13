Visite commentée des Vieux Glacis, Les vieux glacis, Besançon
Visite commentée des Vieux Glacis, Les vieux glacis, Besançon samedi 6 juin 2026.
Visite commentée des Vieux Glacis Samedi 6 juin, 11h00 Les vieux glacis Doubs
Inscription conseillée
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00
Participez à cette promenade entre nature, histoire et art contemporain.
La promenade suit les places d’armes de l’ancienne enceinte défensive. Les espaces verts y sont volontairement traités de manière naturelle, avec des tontes tardives et la préservation de prairies spontanées.
Les vieux glacis Avenue de la paix, 25000 Besançon Besançon 25000 Rue Battant Doubs Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « animations.dbev@besancon.fr »}]
Participez à cette promenade entre nature, histoire et art contemporain.
© Ville de Besançon
À voir aussi à Besançon (Doubs)
- Ecrans amis ou ennemis de nos enfants et ados ? Petit Kursaal Besançon 15 avril 2026
- HELOISE DE CLERMONT TONNERRE – HELOISE DE CLERMONT TONNERRE DANS QUI SU COMEDIE DE BESANCON Besancon 15 avril 2026
- Mon mercredi architecture Observatoire naturel Maison de l’architecture Besançon 15 avril 2026
- Visite guidée La Basilique Saint Ferjeux Basilique Saint Ferjeux Besançon 15 avril 2026
- Visite guidée Vin et dégustations place Marulaz. Besançon 15 avril 2026