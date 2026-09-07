AGENDA · Gennes-Val-de-Loire
Visite commentée du bourg, Chênehutte, Gennes-Val-de-Loire
samedi 19 septembre 2026 · Chênehutte · Gennes-Val-de-Loire
Informations pratiques
Visite commentée du bourg Samedi 19 septembre, 15h00 Chênehutte Maine-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Visite « Anecdotique et historique du bourg » par Jean Claude Boucher.
Chênehutte Chênehutte, 49350 Gennes-Val-de-Loire 49350 Chênehutte-Trèves-Cunault Maine-et-Loire Pays de la Loire
Visite « Anecdotique et historique du bourg » par Jean Claude Boucher.
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