Visite commentée du bourg, Chênehutte, Gennes-Val-de-Loire

Informations pratiques

Visite commentée du bourg Samedi 19 septembre, 15h00 Chênehutte Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Visite « Anecdotique et historique du bourg » par Jean Claude Boucher.

Chênehutte Chênehutte, 49350 Gennes-Val-de-Loire 49350 Chênehutte-Trèves-Cunault Maine-et-Loire Pays de la Loire

Visite « Anecdotique et historique du bourg » par Jean Claude Boucher.