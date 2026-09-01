Informations pratiques

Gennes-Val-de-Loire

Visite commentée du bourg de Chênehutte

Chênehutte Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Visite Anecdotique et historique du bourg par Jean Claude Boucher.

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Chênehutte Gennes-Val-de-Loire 49350 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 31 villearthistoire@saumur.fr

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English :

%AB An Anecdotal and Historical Tour of the Town of %BB by Jean Claude Boucher.

L’événement Visite commentée du bourg de Chênehutte Gennes-Val-de-Loire a été mis à jour le 2026-08-23 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME