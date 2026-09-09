Visite commentée du bunker de la gare, Gare, Place Pierre Semard, Saintes
samedi 19 septembre 2026 · Gare, Place Pierre Semard · Saintes
Informations pratiques
Visite commentée du bunker de la gare 19 et 20 septembre Gare, Place Pierre Semard Charente-Maritime
Gratuit. Sur réservation. Jauge limitée.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Explorez le bunker aménagé devant la gare et redécouvrez l’histoire saintaise pendant la Seconde Guerre mondiale.
Durée : 30 min
Réservation obligatoire
Gare, Place Pierre Semard 17100 Saintes Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 46 92 34 26 »}]
Explorez le bunker aménagé devant la gare et redécouvrez l’histoire saintaise pendant la Seconde Guerre mondiale.
©Ville de Saintes
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