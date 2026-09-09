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Visite commentée du bunker de la gare, Gare, Place Pierre Semard, Saintes

samedi 19 septembre 2026 · Gare, Place Pierre Semard · Saintes

Visite commentée du bunker de la gare, Gare, Place Pierre Semard, Saintes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Gare, Place Pierre Semard
Adresse
17100 Saintes
Ville
17100 Saintes
Département
Charente-Maritime
Tarif
Gratuit. Sur réservation. Jauge limitée.

Visite commentée du bunker de la gare 19 et 20 septembre Gare, Place Pierre Semard Charente-Maritime

Gratuit. Sur réservation. Jauge limitée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Explorez le bunker aménagé devant la gare et redécouvrez l’histoire saintaise pendant la Seconde Guerre mondiale.
Durée : 30 min
Réservation obligatoire

Gare, Place Pierre Semard 17100 Saintes Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 46 92 34 26 »}]
Explorez le bunker aménagé devant la gare et redécouvrez l’histoire saintaise pendant la Seconde Guerre mondiale.

©Ville de Saintes

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