Visite commentée du centre-bourg de Salleboeuf et jeu-enquête, Salleboeuf le Bourg, Sallebœuf

Informations pratiques

Visite commentée du centre-bourg de Salleboeuf et jeu-enquête 19 et 20 septembre Salleboeuf le Bourg Gironde

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Départ devant la mairie.

Partez à la découverte du cœur de Sallebœuf lors d’une balade commentée inédite, animée par l’association Les Reflets de Sallebœuf et la municipalité.

Au fil d’une dizaine d’étapes, laissez-vous conter l’histoire des lieux emblématiques du village : les traces laissées par ses habitants au fil du temps, le patrimoine de la Source, des maisons remarquables ainsi que plusieurs sites historiques et culturels qui font la richesse de la commune.

Cette promenade conviviale sera l’occasion de redécouvrir Sallebœuf, d’échanger autour de son histoire et de partager les nombreuses anecdotes qui font vivre son patrimoine.

Les enfants et leurs familles pourront également participer à un grand jeu-enquête et tenter de résoudre des énigmes tout au long du parcours. Une surprise récompensera les jeunes enquêteurs à l’arrivée.

Une animation gratuite, conviviale et ouverte à tous, pour découvrir ou redécouvrir le patrimoine de Sallebœuf.

Salleboeuf le Bourg 3 avenue de la Tour 33370 Salleboeuf Sallebœuf 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Départ devant la mairie.

©mairiedesalleboeuf