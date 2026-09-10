Visite commentée du chai et dégustation, Chai, Frontenac

Informations pratiques

Visite commentée du chai et dégustation 19 et 20 septembre Chai Gironde

Gratuit. Limité à 10 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T12:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Visite du chai et dégustation.

Chai 15 route de guibert 33760 frontenac Frontenac 33760 Gironde Nouvelle-Aquitaine 0695242370

Visite du chai et dégustation

©M. GARRAS