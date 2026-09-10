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Visite commentée du chai et dégustation, Chai, Frontenac

samedi 19 septembre 2026 · Chai · Frontenac

Visite commentée du chai et dégustation, Chai, Frontenac

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Chai
Adresse
15 route de guibert 33760 frontenac
Ville
33760 Frontenac
Département
Gironde
Tarif
Gratuit. Limité à 10 personnes.

Visite commentée du chai et dégustation 19 et 20 septembre Chai Gironde

Gratuit. Limité à 10 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T12:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Visite du chai et dégustation.

Chai 15 route de guibert 33760 frontenac Frontenac 33760 Gironde Nouvelle-Aquitaine 0695242370
Visite du chai et dégustation

©M. GARRAS

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