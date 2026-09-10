AGENDA · Frontenac
Visite commentée du chai et dégustation, Chai, Frontenac
samedi 19 septembre 2026 · Chai · Frontenac
Informations pratiques
Visite commentée du chai et dégustation 19 et 20 septembre Chai Gironde
Gratuit. Limité à 10 personnes.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T12:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00
Visite du chai et dégustation.
Chai 15 route de guibert 33760 frontenac Frontenac 33760 Gironde Nouvelle-Aquitaine 0695242370
Visite du chai et dégustation
©M. GARRAS
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