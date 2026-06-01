Visite commentée du chantier de fouilles archéologiques de la chapelle Saint-Andéol (hameau de Velorgues), Chapelle Saint-Andéol (hameau de Velorgues), L’Isle-sur-la-Sorgue

Visite commentée du chantier de fouilles archéologiques de la chapelle Saint-Andéol (hameau de Velorgues) Samedi 13 juin, 10h30, 17h00 Chapelle Saint-Andéol (hameau de Velorgues) Vaucluse

Places limitées, inscription obligatoire par téléphone au 04 90 38 96 98 ; prévoir une tenue et des chaussures adaptées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T10:30:00+02:00 – 2026-06-13T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T17:00:00+02:00 – 2026-06-13T18:30:00+02:00

Visites commentées par les archéologues de la Direction du Patrimoine de L’Isle-sur-la-Sorgue et du CNRS (CIHAM, UMR 5648).

PLACES LIMITEES – RESERVATION OBLIGATOIRE.

Au moins de juin, la nef de la chapelle fera l’objet d’une nouvelle campagne de fouille archéologique programmée afin de poursuivre le travail de recherches préalable à sa restauration.

Cette chapelle construite aux XIe et XIIe siècles, unique exemple d’architecture religieuse romane sur la commune de L’Isle-sur-la-Sorgue, a été préemptée par la ville en 2013 à la suite de sa mise en vente sur le site Le Bon Coin.

Cet achat a permis de préserver d’une transformation massive ce lieu majeur de l’histoire du territoire qui fut l’église priorale et paroissiale de Velorgues durant plusieurs siècles.

Depuis 2014, la Ville met en place des actions afin d’étudier cette chapelle, de la préserver et de la restaurer.

En 2016, elle a été protégée au titre des Monuments Historiques.

En 2017, des travaux de réhabilitation ont permis de la mettre hors d’eau après une restauration de sa toiture.

De plus, plusieurs chantiers archéologiques conduits par la Direction du Patrimoine de L’Isle-sur-la-Sorgue, pour certains en partenariat avec l’Inrap, ont permis d’étudier cette chapelle et son cimetière attenant.

Chapelle Saint-Andéol (hameau de Velorgues) Chemin de la chapelle 84800 L’Isle-sur-la-Sorgue L’Isle-sur-la-Sorgue 84800 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 90 38 96 98 »}] Chapelle construite aux XIe et XIIe siècles, unique exemple d’architecture religieuse romane sur la commune de L’Isle-sur-la-Sorgue. Parking obligatoire à environ 150 mètres de la chapelle : il se situe près de l’école primaire, à l’intersection du chemin de la chapelle et de la route de Cavaillon .

Visites commentées par les archéologues de la Direction du Patrimoine de L’Isle-sur-la-Sorgue et du CNRS (CIHAM, UMR 5648).

© Direction du Patrimoine – Ville de L’Isle-sur-la-Sorgue