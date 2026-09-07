Visite commentée du chantier de restauration de la Maison de Fer (par l’architecte Pierre Marchand), Maison de Fer, Dampierre-en-Yvelines

Informations pratiques

Visite commentée du chantier de restauration de la Maison de Fer (par l’architecte Pierre Marchand) Dimanche 20 septembre, 15h00 Maison de Fer Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Visite commentée du chantier de restauration de la Maison de Fer par Pierre Marchand, architecte du patrimoine en charge des travaux.

Maison de Fer Rue pierreuse, 78720. Dampierre-en-Yvelines Dampierre-en-Yvelines 78720 Yvelines Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « a.amandine@parc-naturel-chevreuse.fr »}]

Visite commentée

Communication©PNR HVC