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Visite commentée du chantier de restauration de la Maison de Fer (par l’architecte Pierre Marchand), Maison de Fer, Dampierre-en-Yvelines

dimanche 20 septembre 2026 · Maison de Fer · Dampierre-en-Yvelines

Visite commentée du chantier de restauration de la Maison de Fer (par l’architecte Pierre Marchand), Maison de Fer, Dampierre-en-Yvelines

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Maison de Fer
Adresse
Rue pierreuse, 78720. Dampierre-en-Yvelines
Ville
78720 Dampierre-en-Yvelines
Département
Yvelines

Visite commentée du chantier de restauration de la Maison de Fer (par l’architecte Pierre Marchand) Dimanche 20 septembre, 15h00 Maison de Fer Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Visite commentée du chantier de restauration de la Maison de Fer par Pierre Marchand, architecte du patrimoine en charge des travaux.

Maison de Fer Rue pierreuse, 78720. Dampierre-en-Yvelines Dampierre-en-Yvelines 78720 Yvelines Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « a.amandine@parc-naturel-chevreuse.fr »}]
Visite commentée

Communication©PNR HVC

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