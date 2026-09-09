Visite commentée du château de Jonzac, Château de Jonzac, Jonzac

Informations pratiques

Visite commentée du château de Jonzac 19 et 20 septembre Château de Jonzac Charente-Maritime

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le château de Jonzac est à la fois le symbole et le cœur historique de la cité. Le parcourir, c’est découvrir près d’un millénaire d’histoire.

La visite débute dans la cour d’honneur, dont les extérieurs ont été préservés et restaurés, avant de se poursuivre dans la salle des mariages et la salle du Conseil municipal, véritables pièces de musée.

La découverte du théâtre à l’italienne du château, petit joyau au décor classé, constitue une étape incontournable de ce voyage dans le temps. Sur la place, la fête médiévale prolongera cette immersion dans l’histoire du monument.

Château de Jonzac Rue du Chateau, 17500 Jonzac, France Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 0546484929 https://www.jonzac-haute-saintonge.com/visite-chateau-jonzac Le château est le symbole de Jonzac. Il est installé sur un éperon rocheux dominant magnifiquement la Vallée de la Seugne. L’édifice a connu les assauts de la guerre de cent Ans, des Huguenots, des Frondeurs. Il a aussi accueilli des personnalité telles que Louis XIV ou Charles de Gaulle.

Le château de Jonzac est à la fois le symbole et le cœur historique de la cité. Le parcourir, c’est découvrir près d’un millénaire d’histoire.

©Emilie Mouillade