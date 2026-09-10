Visite commentée du château de La Roche, Château de La Roche, Larochemillay

Informations pratiques

Visite commentée du château de La Roche 19 et 20 septembre Château de La Roche Nièvre

5€ , gratuit pour les moins de 16 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:45:00+02:00

Le château de La Roche a été construit par le maréchal de Villars au XVIIIe siècle sur les fondations d’un château médiéval au sud du parc naturel régional du Morvan.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, les propriétaires vous proposent une visite guidée du parc du château de La Roche, du vestibule du château, de ses écuries et tour médiévale pour découvrir ce lieu chargé d’histoire et la beauté de son parc.

Ils vous raconteront l’histoire du château et vous expliqueront les exigences techniques d’un chantier sur un monument historique, réalisé depuis plus de 20 ans pour redonner toute sa splendeur à ce château et à son enceinte médiévale.

Les visites débuteront samedi 19 septembre à 17h puis à 18h , et dimanche 22 septembre à 14h et 15h .

Château de La Roche 4 place de l’Église, 58370 Larochemillay Larochemillay 58370 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 06 20 83 04 17 http://www.chateaudelarochemillay.com https://www.facebook.com Parking sur la place de l’église- Accès difficile pour les personnes à mobilité réduite

Le château de La Roche a été construit par le maréchal de Villars au XVIIIe siècle sur les fondations d’un château médiéval au sud du parc naturel régional du Morvan.

© Sébastien Courivaud