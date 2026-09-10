Visite commentée du château de Montaut-les-Créneaux, Le village de Montaut-les-Créneaux, Montaut-les-Créneaux

Informations pratiques

Visite commentée du château de Montaut-les-Créneaux 19 et 20 septembre Le village de Montaut-les-Créneaux Gers

Gratuit. Sur réservation. Rendez-vous rue du château.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Situé au cœur de l’ancien castelnau médiéval, le château de Montaut est l’un des deux châteaux de la commune de Montaut-les-Créneaux, avec le château de Tournemire, situé au hameau de Malartic.

Propriété de la famille de Rouilhan depuis l’acquisition de la baronnie par Jean-Antoine de Rouilhan en 1774, le château ouvre exceptionnellement ses portes à l’occasion des Journées européennes du patrimoine. Son propriétaire, Philippe de Rouilhan, vous accueillera pour vous faire découvrir ce lieu chargé d’histoire.

Le village de Montaut-les-Créneaux Bourg, 32810 Montaut-les-Créneaux Montaut-les-Créneaux 32810 Gers Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 62 05 22 89 »}, {« type »: « email », « value »: « info@auch-tourisme.com »}] Montaut-les-Créneaux est un castelnau du XIIe siècle ayant conservé de nombreuses empreintes de son histoire. La plupart des vestiges du passé sont classés. En suivant le chemin de ronde, on peut apercevoir le château (privé) au donjon carré crénelé qui est à l’origine du nom de Montaut-les-Créneaux.

Le mur d’enceinte franchi, les maisons du village s’alignent de chaque côté de la place. Elles sont surtout bâties en moellon de calcaire. Leurs encorbellements et leurs colombages sont magnifiquement conservés.

L’église romane dédiée à saint Michel mérite que l’on s’y arrête, de ravissantes fresques en ornent les murs.

Des petits jardins parsemés dans le village aux chemins de randonnée qui rayonnent autour de Montaut-les-Créneaux, la nature est très présente ici. Des chemins de promenade conduisent vers bois de Pilhat, la chapelle de Biane ou le faubourg de Malartic. En chemin les points de vue sur la campagne et sur Auch toute proche sont magnifiques.

Le « château de Montaut », au cœur de l’ancien castelnau médiéval, est l’un des deux châteaux de la commune de Montaut-les-Créneaux, l’autre étant le « château de Tournemire », au hameau du Malartic.…

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