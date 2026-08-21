Visite commentée du château, Musée du Château de Dourdan, Dourdan

Informations pratiques

Visite commentée du château 19 et 20 septembre Musée du Château de Dourdan Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Découverte du monument emblématique de Dourdan pour observer et comprendre son architecture et son histoire.

Musée du Château de Dourdan Place du General de Gaulle, 91410 Dourdan, France Dourdan 91410 Essonne Île-de-France +33164596683 https://www.dourdan.fr/a-voir-a-vivre/lechateauetsonmusee Le Musée du Château de Dourdan s’inscrit dans la forteresse médiévale élevée par Philippe II Auguste vers 1222. Archétype de l’architecture défensive philippienne, le site est embelli au XVe siècle par Jean duc de Berry, comme en témoigne l’enluminure Avril des Très Riches Heures. Ruiné en 1591 lors des guerres de Religion, le château perd sa vocation militaire. Il est transformé en prison dès 1672 par les ducs d’Orléans…

Le château est racheté en 1852 par Amédée Guénée, notable Dourdannais, puis légué à ses cousins, la famille Guyot. Joseph Guyot, érudit humaniste, aménage le châtelet médiéval et l’ancien grenier à sel en logis bourgeois néogothique.

L’ensemble, propriété de la Ville en 1961 est classé Monuments historiques en 1964, puis, naîtra le Musée du Château labellisé Musée de France en 2003.

Visite commentée

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