Visite commentée du château-musée Henri IV, Château-musée Henri IV, Nérac
samedi 19 septembre 2026 · Château-musée Henri IV · Nérac
Informations pratiques
Visite commentée du château-musée Henri IV 19 et 20 septembre Château-musée Henri IV Lot-et-Garonne
Gratuit. Tout public. Sans réservation (dans la limite des places disponibles).
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Suivez nos guides passionnés et découvrez la riche histoire du château-musée Henri-IV, véritable joyau de la cité d’Albret.
Au fil de la visite, plongez dans un patrimoine remarquable où la grande Histoire de France rencontre la mémoire locale. Le parcours révèle toute la richesse culturelle et historique de ce lieu emblématique.
Château-musée Henri IV 11 Rue Henri IV, 47600 Nérac, France Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 0553652111 https://www.chateau-nerac.fr À la Révolution, le château se composait de quatre corps formant quadrilatère, avec cour centrale. Un pont-levis reliait le château à la ville, tandis qu’un pont en maçonnerie permettait l’accès au parc. Seule l’aile gauche subsiste aujourd’hui, avec galerie d’arceaux surbaissés et chapiteaux ornés d’hommes et d’animaux. La construction de cette aile pourrait être due à Charles II d’Albret.
Suivez nos guides passionnés et découvrez la riche histoire du Château-musée Henri IV !
© Ville de Nérac
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