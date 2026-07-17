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Visite commentée du château-musée Henri IV, Château-musée Henri IV, Nérac

samedi 19 septembre 2026 · Château-musée Henri IV · Nérac

Visite commentée du château-musée Henri IV, Château-musée Henri IV, Nérac

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Château-musée Henri IV
Adresse
11 Rue Henri IV, 47600 Nérac, France
Ville
47600 Nérac
Département
Lot-et-Garonne
Tarif
Gratuit. Tout public. Sans réservation (dans la limite des places disponibles).

Visite commentée du château-musée Henri IV 19 et 20 septembre Château-musée Henri IV Lot-et-Garonne

Gratuit. Tout public. Sans réservation (dans la limite des places disponibles).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Suivez nos guides passionnés et découvrez la riche histoire du château-musée Henri-IV, véritable joyau de la cité d’Albret.
Au fil de la visite, plongez dans un patrimoine remarquable où la grande Histoire de France rencontre la mémoire locale. Le parcours révèle toute la richesse culturelle et historique de ce lieu emblématique.

Château-musée Henri IV 11 Rue Henri IV, 47600 Nérac, France Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 0553652111 https://www.chateau-nerac.fr À la Révolution, le château se composait de quatre corps formant quadrilatère, avec cour centrale. Un pont-levis reliait le château à la ville, tandis qu’un pont en maçonnerie permettait l’accès au parc. Seule l’aile gauche subsiste aujourd’hui, avec galerie d’arceaux surbaissés et chapiteaux ornés d’hommes et d’animaux. La construction de cette aile pourrait être due à Charles II d’Albret.
Suivez nos guides passionnés et découvrez la riche histoire du Château-musée Henri IV !

© Ville de Nérac

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