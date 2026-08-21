Visite commentée du cimetière de l’Est, Cimetière de l’Est, Chalon-sur-Saône
samedi 19 septembre 2026 · Cimetière de l'Est · Chalon-sur-Saône
Informations pratiques
Visite commentée du cimetière de l’Est 19 et 20 septembre Cimetière de l’Est Saône-et-Loire
Sur inscription.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, visitez le cimetière de l’Est à Saint-Jean des Vignes avec un membre du groupe d’études historique de Verdun-sur-le-Doubs.
Cimetière de l’Est 1 rue de Saint-Jean des Vignes, 71100 Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « phone », « value »: « 06 26 98 39 85 »}, {« type »: « email », « value »: « deriotd@yahoo.fr »}]
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, visitez le cimetière de l’Est à Saint-Jean des Vignes avec un membre du groupe d’études historique de Verdun-sur-le-Doubs.
© Delphine Bois – ville de Chalon-sur-Saône
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