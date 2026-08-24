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AGENDA · Gerstheim

Visite commentée du cimetière juif Gerstheim

dimanche 4 octobre 2026 · Gerstheim

Informations pratiques

Début
dimanche 4 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Heure de début
14:30:00
Adresse
rue de Daubensand
Ville
67150 Gerstheim
Département
Bas-Rhin
Tarif

Gerstheim

Visite commentée du cimetière juif

rue de Daubensand Gerstheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-10-04 14:30:00
fin : 2026-10-04 16:00:00

Date(s) :
2026-10-04

M. Vincent Fender-Oberlé vous fera visiter le cimetière juif de Gerstheim ainsi que l’histoire du judaïsme européen du 19ème au 20ème.   .

rue de Daubensand Gerstheim 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 98 30 20 

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English :

L’événement Visite commentée du cimetière juif Gerstheim a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de tourisme du Grand Ried

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