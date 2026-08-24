AGENDA · Gerstheim
Visite commentée du cimetière juif Gerstheim
dimanche 4 octobre 2026 · Gerstheim
Informations pratiques
Gerstheim
Visite commentée du cimetière juif
rue de Daubensand Gerstheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-10-04 14:30:00
fin : 2026-10-04 16:00:00
Date(s) :
2026-10-04
M. Vincent Fender-Oberlé vous fera visiter le cimetière juif de Gerstheim ainsi que l’histoire du judaïsme européen du 19ème au 20ème. .
rue de Daubensand Gerstheim 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 98 30 20
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English :
L’événement Visite commentée du cimetière juif Gerstheim a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de tourisme du Grand Ried
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