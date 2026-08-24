Informations pratiques

Gerstheim

Visite commentée du cimetière juif

rue de Daubensand Gerstheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-10-04 14:30:00

fin : 2026-10-04 16:00:00

Date(s) :

2026-10-04

M. Vincent Fender-Oberlé vous fera visiter le cimetière juif de Gerstheim ainsi que l’histoire du judaïsme européen du 19ème au 20ème. .

rue de Daubensand Gerstheim 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 98 30 20

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English :

L’événement Visite commentée du cimetière juif Gerstheim a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de tourisme du Grand Ried