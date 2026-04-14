Visite commentée du cimetière Parc, Arboretum Cimetière parc, Nantes

Visite commentée du cimetière Parc Dimanche 10 mai, 14h30 Arboretum Cimetière parc Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-10T14:30:00+02:00 – 2026-05-10T16:00:00+02:00

Fin : 2026-05-10T14:30:00+02:00 – 2026-05-10T16:00:00+02:00

Arbres aux essences remarquables, potager solidaire et bulbes et vivaces mis à disposition des visiteurs pour confectionner des bouquets : le cimetière Parc est bien plus qu’un cimetière. Au détour des allées vous pourrez même apercevoir une zone naturelle protégée classée zone Natura 2000.

Visite organisée par la Direction relation aux usagers et la Direction nature et jardins, Ville de Nantes

Arboretum Cimetière parc 2 Chemin de la Justice, Nantes Nantes 44300 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/visite-du-cimetiere-parc »}]

Printemps des cimetières 2026 printemps des cimetières printempsdescimetières2026

© Rodolphe Delaroque / Nantes Métropole