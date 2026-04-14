Visite commentée du cimetière Parc, Arboretum Cimetière parc, Nantes
Visite commentée du cimetière Parc, Arboretum Cimetière parc, Nantes dimanche 10 mai 2026.
Visite commentée du cimetière Parc Dimanche 10 mai, 14h30 Arboretum Cimetière parc Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-10T14:30:00+02:00 – 2026-05-10T16:00:00+02:00
Fin : 2026-05-10T14:30:00+02:00 – 2026-05-10T16:00:00+02:00
Arbres aux essences remarquables, potager solidaire et bulbes et vivaces mis à disposition des visiteurs pour confectionner des bouquets : le cimetière Parc est bien plus qu’un cimetière. Au détour des allées vous pourrez même apercevoir une zone naturelle protégée classée zone Natura 2000.
Visite organisée par la Direction relation aux usagers et la Direction nature et jardins, Ville de Nantes
Arboretum Cimetière parc 2 Chemin de la Justice, Nantes Nantes 44300 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/visite-du-cimetiere-parc »}]
Printemps des cimetières 2026 printemps des cimetières printempsdescimetières2026
© Rodolphe Delaroque / Nantes Métropole
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- Un patronage paroissial et son cinéma à Guémené-Penfao (1896-2026), Archives Départementales, Nantes 14 avril 2026
- Terrenoire + 1ère partie, STEREOLUX, Nantes 14 avril 2026
- Antoine Leroux : Magic, La Compagnie du Café-Théâtre, Nantes 14 avril 2026
- Tristan Lucas : Décennies – en rodage, La Compagnie du Café-Théâtre, Nantes 14 avril 2026
- Salon international des arts du fil Parc des Expos de la Beaujoire / Exponantes Le Parc Nantes 15 avril 2026