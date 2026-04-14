Visite commentée du Clos Barbisier, Le Clos Barbisier, Besançon

Visite commentée du Clos Barbisier Samedi 6 juin, 09h00 Le Clos Barbisier Doubs

Inscription conseillée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T10:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T10:00:00+02:00

Aménagée entre 1985 et 1987 sur un terrain de 1 500 m², la roseraie du Clos Barbisier est située au cœur du quartier de Battant, devenu en 1964 un secteur sauvegardé. Ce n’est pas le cœur de la ville ancienne mais le premier faubourg venu s’implanter dès l’époque romaine de l’autre côté du Doubs, en face du pont Battant. Associée aux projets de réhabilitation, la population du quartier, « Les Bousbots », en organisant une fête populaire en 1982, a manifesté sa volonté de conserver le dernier espace vert du quartier, le baptisant « Clos Barbisier » du nom d’un personnage du folklore local.

Planté d’une riche collection de rosiers anciens et surplombé par une vieille demeure à colombage en bois, le Clos Barbisier retrace l’histoire et l’évolution de nos roses, depuis la rose de France à nos variétés actuelles. Les roses du Bengale, de Chine ou de Damas évoquent les voyages lointains ou les croisades ; leur hybridation avec notre « Rose de France » (rosa gallica) a permis d’obtenir les variétés modernes actuelles aux formes et aux coloris variés et à la floraison remontante.

Le Clos Barbisier 37 Rue Battant, passage de Champagney, 25000 Besançon Besançon 25000 Rue Battant Doubs Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « animations.dbev@besancon.fr »}]

Aménagée entre 1985 et 1987 sur un terrain de 1 500 m², la roseraie du Clos Barbisier est située au cœur du quartier de Battant, devenu en 1964 un secteur sauvegardé. Ce n’est pas le cœur de la ville…

© Ville de Besançon