Visite commentée du foyer d’Ambazac et de son parc, Foyer d’Ambazac, Ambazac

Informations pratiques

Visite commentée du foyer d’Ambazac et de son parc Dimanche 20 septembre, 10h00, 11h00, 13h30, 14h30, 15h30 Foyer d’Ambazac Haute-Vienne

Gratuit. Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Le Foyer pour adultes handicapés d’Ambazac propose une visite du bâtiment principal, ancienne chapelle, et de son parc.

La visite est préparée et assurée par les personnes accueillies et leurs accompagnateurs.

Foyer d’Ambazac 25 avenue de Soufflenheim 87240 Ambazac Ambazac 87240 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 55 69 31 01 https://www.cdtpi.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0555693101 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@faah.fr »}] Le Foyer d’Accueil pour Adultes Handicapés d’Ambazac accueille des personnes adultes en situation de handicap. Parking sur site. L’accès est privé hors Journées européennes du patrimoine.

Le Foyer pour Adultes Handicapés d’Ambazac propose une visite du bâtiment principal, ancienne chapelle, et de son parc !

© FAAH Neuvic-Entier et d’Ambazac