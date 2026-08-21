Visite commentée du hangar du Comité des fêtes de Chalon-sur Saône et découverte des chars de Carnaval, Hangar du Comité des foires et salons de Chalon-sur-Saône, Chalon-sur-Saône

Informations pratiques

Visite commentée du hangar du Comité des fêtes de Chalon-sur Saône et découverte des chars de Carnaval 19 et 20 septembre Hangar du Comité des foires et salons de Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Sur inscription auprès de l’Espace Patrimoine du mardi 8 septembre à 10h au vendredi 18 septembre à 12h45.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T18:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, les bénévoles du Comité des foires et salons de Chalon-sur-Saône vous présenteront l’histoire des chars du carnaval. Des départs de visites sont prévus toutes les demi-heures.

Né le dimanche 10 février 1907, le Carnaval moderne de Chalon-sur-Saône est une institution.Plus d’un siècle après cette grande première, il s’est même imposé comme l’un des cinq plus grands carnavals de France, tout en gagnant une très belle réputation internationale.

Entre 1900 et 1905, de petites cavalcades sont organisées dans les rues de Chalon. Ces défilés, qui bénéficient d’un budget très restreint, ne comptent que quelques chars.

En début d’année 1906, un comité provisoire de Chalonnais s’organise pour imaginer un Carnaval plus structuré qui, hélas, sera gâché par une météo exécrable.

Le 6 décembre 1906 est constitué le Comité des fêtes, dont la dénomination exacte est « Comité permanent chalonnais des Fêtes de bienfaisance du Commerce et de l’Industrie ». En quelques semaines seulement, les bénévoles de cette nouvelle entité se mobilisent pour offrir à Chalon la grande fête qu’elle mérite.

Le 10 février 1907 débute le 1er Carnaval chalonnais de l’ère moderne. Porté par des bénévoles engagés qui préparent la fête toute l’année, il se prépare discrètement dans les locaux qui vous pourrez visiter lors des Journées du Patrimoine !

Hangar du Comité des foires et salons de Chalon-sur-Saône 1 impasse Paul Valéry, 71100 Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « phone », « value »: « 03 85 93 15 98 »}]

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, les bénévoles du Comité des foires et salons de Chalon-sur-Saône vous présenteront l’histoire des chars du carnaval. Des départs de visites sont …

© Ville de Chalon-sur-Saône