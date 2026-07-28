Visite commentée du Mémorial de Dun-les-Places Rue du 11 Novembre 1918 Dun-les-Places

Informations pratiques

Dun-les-Places

Visite commentée du Mémorial de Dun-les-Places

Rue du 11 Novembre 1918 Mémorial de Dun les Places Dun-les-Places Nièvre

Tarif : 3.5 – 3.5 – EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 11:00:00

fin : 2026-07-30 12:00:00

Date(s) :

2026-07-28 2026-07-30 2026-08-04 2026-08-06 2026-08-11 2026-08-13 2026-08-18 2026-08-20

Le mémorial est un centre d’interprétation dédié à l’histoire et la mémoire du village de Dun-les-Places, village-martyr le plus touché de Bourgogne.

Il transmet le souvenir d’événements et d’hommes, victimes de la barbarie nazie. Du 26 au 28 juin 1944, le village est pillé, incendié et 27 hommes sont fusillés.

Il donne à entendre la parole des survivants et interroge les conditions de la reconstruction physique et morale après un événement d’une grande violence.

© ARORM .

Rue du 11 Novembre 1918 Mémorial de Dun les Places Dun-les-Places 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 44 74 memorialdun@gmail.com

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English : Visite commentée du Mémorial de Dun-les-Places

L’événement Visite commentée du Mémorial de Dun-les-Places Dun-les-Places a été mis à jour le 2026-07-25 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)