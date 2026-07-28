Visite commentée du Mémorial de Dun-les-Places Rue du 11 Novembre 1918 Dun-les-Places
mardi 28 juillet 2026 · Rue du 11 Novembre 1918 · Dun-les-Places
Informations pratiques
Dun-les-Places
Visite commentée du Mémorial de Dun-les-Places
Rue du 11 Novembre 1918 Mémorial de Dun les Places Dun-les-Places Nièvre
Tarif : 3.5 – 3.5 – EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 11:00:00
fin : 2026-07-30 12:00:00
Date(s) :
2026-07-28 2026-07-30 2026-08-04 2026-08-06 2026-08-11 2026-08-13 2026-08-18 2026-08-20
Le mémorial est un centre d’interprétation dédié à l’histoire et la mémoire du village de Dun-les-Places, village-martyr le plus touché de Bourgogne.
Il transmet le souvenir d’événements et d’hommes, victimes de la barbarie nazie. Du 26 au 28 juin 1944, le village est pillé, incendié et 27 hommes sont fusillés.
Il donne à entendre la parole des survivants et interroge les conditions de la reconstruction physique et morale après un événement d’une grande violence.
© ARORM .
Rue du 11 Novembre 1918 Mémorial de Dun les Places Dun-les-Places 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 44 74 memorialdun@gmail.com
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English : Visite commentée du Mémorial de Dun-les-Places
L’événement Visite commentée du Mémorial de Dun-les-Places Dun-les-Places a été mis à jour le 2026-07-25 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)