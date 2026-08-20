Visite commentée du Moulin de Beaujeau, Moulin de Beaujeau, Casseneuil

Informations pratiques

Visite commentée du Moulin de Beaujeau 19 et 20 septembre Moulin de Beaujeau Lot-et-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez le moulin de Beaujeau, installé sur les rives de la Lède et transformé en scierie dans les années 1930. Au cours de la visite, plongez dans l’univers des anciens ateliers de forge, d’affûtage et de menuiserie, et assistez à la mise en fonctionnement du rouet, de la turbine et de la génératrice de 100 volts, témoins d’un remarquable patrimoine industriel.

Moulin de Beaujeau 948 route du Lédat, 47440 Casseneuil Casseneuil 47440 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 0667479499 Moulin à eau produisant à l’origine de la farine et de l’huile de noix. Reconditionné à partir de 1917 suite à incendie, en scierie fonctionnant avec les mécanismes d’époque (4 roués à cuve et 1 turbine de 25 ch). Une génératrice en 110 volts est installée pour l’éclairage du site.

Se visite également trois ateliers de forge, affûtage et menuiserie. Présence d’un parking sur site

Assis en bord de Lède, le moulin de Beaujeau est devenu dans les années 1930 une scierie avec des ateliers de forge, d’affutage et de menuiserie. Les visiteurs pourront voir le rouet et la turbine en…

©C. Astié