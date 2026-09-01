Visite commentée du moulin de Daoulas route de Loperhet Daoulas
samedi 19 septembre 2026 · route de Loperhet · Daoulas
Informations pratiques
Daoulas
Visite commentée du moulin de Daoulas
route de Loperhet Moulin du pont Ecomusée de la meunerie Daoulas Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-20 15:30:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Dans le cadre des Journée Européennes du Patrimoine découvrez l’histoire et les transformations du moulin de Daoulas à travers les époques, lors d’une visite commentée par l’association des Moulins du Finistère.
Après une courte vidéo, poussez les portes du moulin et explorez son intérieur et ses abords pour comprendre son évolution et son fonctionnement. .
route de Loperhet Moulin du pont Ecomusée de la meunerie Daoulas 29460 Finistère Bretagne +33 2 98 25 80 19
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English :
L’événement Visite commentée du moulin de Daoulas Daoulas a été mis à jour le 2026-08-24 par OT LANDERNEAU DAOULAS
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