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AGENDA · Daoulas

Visite commentée du moulin de Daoulas route de Loperhet Daoulas

samedi 19 septembre 2026 · route de Loperhet · Daoulas

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
route de Loperhet
Adresse
Moulin du pont Ecomusée de la meunerie
Ville
29460 Daoulas
Département
Finistère
Tarif

Daoulas

Visite commentée du moulin de Daoulas

route de Loperhet Moulin du pont Ecomusée de la meunerie Daoulas Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-20 15:30:00

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

Dans le cadre des Journée Européennes du Patrimoine découvrez l’histoire et les transformations du moulin de Daoulas à travers les époques, lors d’une visite commentée par l’association des Moulins du Finistère.
Après une courte vidéo, poussez les portes du moulin et explorez son intérieur et ses abords pour comprendre son évolution et son fonctionnement.   .

route de Loperhet Moulin du pont Ecomusée de la meunerie Daoulas 29460 Finistère Bretagne +33 2 98 25 80 19 

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English :

L’événement Visite commentée du moulin de Daoulas Daoulas a été mis à jour le 2026-08-24 par OT LANDERNEAU DAOULAS

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