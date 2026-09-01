Visite libre de la Chapelle Sainte-Anne à Daoulas rue de l’église Daoulas

Informations pratiques

Daoulas

Visite libre de la Chapelle Sainte-Anne à Daoulas

rue de l’église Chapelle Sainte-Anne Daoulas Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Dans le cadres des Journées Européennes du Patrimoine, la chapelle Sainte-Anne s’ouvre aux visiteurs pour une découverte libre de son architecture et de son histoire.

Une occasion de pousser les portes de ce lieu emblématique du patrimoine de Daoulas et de prendre le temps de le découvrir. .

rue de l’église Chapelle Sainte-Anne Daoulas 29460 Finistère Bretagne +33 2 98 25 80 19

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English :

L’événement Visite libre de la Chapelle Sainte-Anne à Daoulas Daoulas a été mis à jour le 2026-08-24 par OT LANDERNEAU DAOULAS