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Visite commentée du musée des anciennes Forges Site des Forges Pesmes

Visite commentée du musée des anciennes Forges Site des Forges Pesmes

Visite commentée du musée des anciennes Forges Site des Forges Pesmes dimanche 26 avril 2026.

Lieu : Site des Forges

Adresse : Chemin des Forges

Ville : 70140 Pesmes

Département : Haute-Saône

Début : dimanche 26 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Heure de début : 15:30:00

Tarif : 5 5 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Pesmes

Visite commentée du musée des anciennes Forges

Site des Forges Chemin des Forges Pesmes Haute-Saône

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 15:30:00
fin : 2026-05-01

Date(s) :
2026-04-26 2026-05-01 2026-05-19 2026-05-28 2026-06-11 2026-06-28

Le site des forges (ancien crassier) reste un espace privilégié pour les promenades. Les bâtiments construits à a fin du 17e siècle, sont situés sur une presqu’ile au cœur de la rivière Ognon. La mémoire des lieux a été conservée dans ses dimensions historiques, techniques et sociales. La demeure des anciens maitres des forge jouxte les logements ouvriers et la maison du jardinier.   .

Site des Forges Chemin des Forges Pesmes 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 79 85 59 87 

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English : Visite commentée du musée des anciennes Forges

L’événement Visite commentée du musée des anciennes Forges Pesmes a été mis à jour le 2026-04-16 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY

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