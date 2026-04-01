Visite commentée du musée des anciennes Forges Site des Forges Pesmes

Pesmes

Visite commentée du musée des anciennes Forges

Site des Forges Chemin des Forges Pesmes Haute-Saône

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 15:30:00

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-04-26 2026-05-01 2026-05-19 2026-05-28 2026-06-11 2026-06-28

Le site des forges (ancien crassier) reste un espace privilégié pour les promenades. Les bâtiments construits à a fin du 17e siècle, sont situés sur une presqu’ile au cœur de la rivière Ognon. La mémoire des lieux a été conservée dans ses dimensions historiques, techniques et sociales. La demeure des anciens maitres des forge jouxte les logements ouvriers et la maison du jardinier. .

Site des Forges Chemin des Forges Pesmes 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 79 85 59 87

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English : Visite commentée du musée des anciennes Forges

L’événement Visite commentée du musée des anciennes Forges Pesmes a été mis à jour le 2026-04-16 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY