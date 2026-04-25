Pesmes

Soirée Paëlla Géante

Pesmes Haute-Saône

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 19:30:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

La Captivante vous invite à une paëlla géante festive et dansante animée par PMS Prod. .

Pesmes 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 46 89 00 79 aappma.lacaptivante@gmail.com

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English : Soirée Paëlla Géante

L’événement Soirée Paëlla Géante Pesmes a été mis à jour le 2026-04-22 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY