Soirée Paëlla Géante Pesmes
Soirée Paëlla Géante Pesmes samedi 6 juin 2026.
Pesmes
Soirée Paëlla Géante
Pesmes Haute-Saône
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 19:30:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
La Captivante vous invite à une paëlla géante festive et dansante animée par PMS Prod. .
Pesmes 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 46 89 00 79 aappma.lacaptivante@gmail.com
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English : Soirée Paëlla Géante
L’événement Soirée Paëlla Géante Pesmes a été mis à jour le 2026-04-22 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY
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