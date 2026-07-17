Visite commentée du Muséum d’Histoire Naturelle, Muséum d’Histoire Naturelle, Gray
samedi 19 septembre 2026 · Muséum d'Histoire Naturelle · Gray
Informations pratiques
Visite commentée du Muséum d’Histoire Naturelle 19 et 20 septembre Muséum d’Histoire Naturelle Haute-Saône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Poussez les portes du Muséum et plongez dans un véritable cabinet de curiosités, à la découverte des richesses du patrimoine naturel régional.
Fossiles, minéraux, ammonites, animaux naturalisés, oiseaux, ossements et documents anciens composent des collections étonnantes.
Muséum d’Histoire Naturelle 9 Place de la Sous-Préfecture, 70100 Gray Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté
Poussez les portes du Muséum et plongez dans un véritable cabinet de curiosités, à la découverte des richesses du patrimoine naturel régional.
© OT Val de Gray
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