Visite commentée du Muséum d’Histoire Naturelle, Muséum d’Histoire Naturelle, Gray

Informations pratiques

Visite commentée du Muséum d’Histoire Naturelle 19 et 20 septembre Muséum d’Histoire Naturelle Haute-Saône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Poussez les portes du Muséum et plongez dans un véritable cabinet de curiosités, à la découverte des richesses du patrimoine naturel régional.

Fossiles, minéraux, ammonites, animaux naturalisés, oiseaux, ossements et documents anciens composent des collections étonnantes.

Muséum d’Histoire Naturelle 9 Place de la Sous-Préfecture, 70100 Gray Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

Poussez les portes du Muséum et plongez dans un véritable cabinet de curiosités, à la découverte des richesses du patrimoine naturel régional.

© OT Val de Gray