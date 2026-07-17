Visite libre de la bibliothèque et du fonds ancien, Hôtel de ville de Gray, Gray
samedi 19 septembre 2026 · Hôtel de ville de Gray · Gray
Informations pratiques
Visite libre de la bibliothèque et du fonds ancien 19 et 20 septembre Hôtel de ville de Gray Haute-Saône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Découvrez le fonds ancien de la bibliothèque de Gray et plongez dans l’histoire à travers de nombreux livres et documents anciens. Une visite libre pour découvrir un patrimoine riche et fascinant.
Hôtel de ville de Gray 1 place Charles de Gaulle, 70100 Gray Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté
Découvrez le fonds ancien de la bibliothèque de Gray et plongez dans l’histoire à travers de nombreux livres et documents anciens. Une visite libre pour découvrir un patrimoine riche et fascinant.
©OT VAL DE GRAY
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