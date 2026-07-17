Visite libre de la bibliothèque et du fonds ancien, Hôtel de ville de Gray, Gray

Informations pratiques

Visite libre de la bibliothèque et du fonds ancien 19 et 20 septembre Hôtel de ville de Gray Haute-Saône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Découvrez le fonds ancien de la bibliothèque de Gray et plongez dans l’histoire à travers de nombreux livres et documents anciens. Une visite libre pour découvrir un patrimoine riche et fascinant.

Hôtel de ville de Gray 1 place Charles de Gaulle, 70100 Gray Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

Découvrez le fonds ancien de la bibliothèque de Gray et plongez dans l’histoire à travers de nombreux livres et documents anciens. Une visite libre pour découvrir un patrimoine riche et fascinant.

©OT VAL DE GRAY