Visite commentée du parc Jeanine Dessay, Parc Jeanine Dessay, Pontarlier

Visite commentée du parc Jeanine Dessay 6 et 7 juin Parc Jeanine Dessay Doubs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T09:30:00+02:00 – 2026-06-06T12:15:00+02:00

Fin : 2026-06-07T13:30:00+02:00 – 2026-06-07T16:15:00+02:00

Venez visiter le parc Jeanine Dessay, où le jardinier vous racontera l’histoire de ce site exceptionnel. Vous pourrez voir le développement des collections de 1 500 espèces de plantes en cette fin de printemps. Samedi après-midi, l’association bisontine de pomologie expliquera le verger du parc et comment planter et soigner son propre verger dans le respect de l’environnement. Samedi et dimanche après-midis, le club d’astronomie du Haut-Doubs expliquera le cadran solaire nouvellement installé dans le parc et fera observer le Soleil. Vous serez également préparés à l’éclipse solaire, qui aura lieu le 12 août 2026.

Horaires des visites commentées (45 minutes) :

Samedi 6 : 09h30 / 10h30 / 11h30 / 13h30 / 14h30 / 15h30

Dimanche 7 : 10h30 / 11h30 / 13h30 / 14h30 / 15h30

Parc Jeanine Dessay Chemin à Canon, 25300 Pontarlier Pontarlier 25300 Centre Ville Doubs Bourgogne-Franche-Comté https://www.ville-pontarlier.fr/page/activites-et-loisirs/loisirs-et-detentes/parc-jeanine-dessay Ce jardin historique du couvent des Bernardines, devenu jardin pédagogique, historique et botanique, regroupe 1 500 espèces végétales différentes de la flore locale et mondiale. Y sont réunis sur 2 500 m² : un jardin ethnobotanique, un bassin, un jardin alpin, une petite tourbière un verger d’altitude et un jardin de sous-bois. Accessible depuis l’entrée située sur le chemin à canon, près de la halle Pasteur.

Venez visiter le parc Jeanine Dessay, où le jardinier vous racontera l’histoire de ce site exceptionnel. Vous pourrez voir le développement des collections de 1 500 espèces de plantes en cette fin de…

© Olivier Chiodi