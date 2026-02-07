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Visite commentée du parc Jeanine Dessay, Parc Jeanine Dessay, Pontarlier

Visite commentée du parc Jeanine Dessay, Parc Jeanine Dessay, Pontarlier

Visite commentée du parc Jeanine Dessay, Parc Jeanine Dessay, Pontarlier samedi 6 juin 2026.

Lieu : Parc Jeanine Dessay

Adresse : Chemin à Canon, 25300 Pontarlier

Ville : 25300 Pontarlier

Département : Doubs

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Visite commentée du parc Jeanine Dessay 6 et 7 juin Parc Jeanine Dessay Doubs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T09:30:00+02:00 – 2026-06-06T12:15:00+02:00
Fin : 2026-06-07T13:30:00+02:00 – 2026-06-07T16:15:00+02:00

Venez visiter le parc Jeanine Dessay, où le jardinier vous racontera l’histoire de ce site exceptionnel. Vous pourrez voir le développement des collections de 1 500 espèces de plantes en cette fin de printemps. Samedi après-midi, l’association bisontine de pomologie expliquera le verger du parc et comment planter et soigner son propre verger dans le respect de l’environnement. Samedi et dimanche après-midis, le club d’astronomie du Haut-Doubs expliquera le cadran solaire nouvellement installé dans le parc et fera observer le Soleil. Vous serez également préparés à l’éclipse solaire, qui aura lieu le 12 août 2026.
Horaires des visites commentées (45 minutes) :
Samedi 6 : 09h30 / 10h30 / 11h30 / 13h30 / 14h30 / 15h30
Dimanche 7 : 10h30 / 11h30 / 13h30 / 14h30 / 15h30

Parc Jeanine Dessay Chemin à Canon, 25300 Pontarlier Pontarlier 25300 Centre Ville Doubs Bourgogne-Franche-Comté https://www.ville-pontarlier.fr/page/activites-et-loisirs/loisirs-et-detentes/parc-jeanine-dessay Ce jardin historique du couvent des Bernardines, devenu jardin pédagogique, historique et botanique, regroupe 1 500 espèces végétales différentes de la flore locale et mondiale. Y sont réunis sur 2 500 m² : un jardin ethnobotanique, un bassin, un jardin alpin, une petite tourbière un verger d’altitude et un jardin de sous-bois. Accessible depuis l’entrée située sur le chemin à canon, près de la halle Pasteur.
Venez visiter le parc Jeanine Dessay, où le jardinier vous racontera l’histoire de ce site exceptionnel. Vous pourrez voir le développement des collections de 1 500 espèces de plantes en cette fin de…

© Olivier Chiodi

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