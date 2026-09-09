Visite commentée : Du Pont Langlois au Pont van Gogh, un déjeuner sur l’herbe, pont de langlois (pont Van Gogh), Arles
samedi 19 septembre 2026 · pont de langlois (pont Van Gogh) · Arles
Informations pratiques
Visite commentée : Du Pont Langlois au Pont van Gogh, un déjeuner sur l’herbe Samedi 19 septembre, 12h30 pont de langlois (pont Van Gogh) Bouches-du-Rhône
Gratuit, sur inscription obligatoire au 04 90 49 39 46
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T12:30:00+02:00 – 2026-09-19T13:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T12:30:00+02:00 – 2026-09-19T13:30:00+02:00
Immortalisé en 1888 lors du séjour arlésien du maitre hollandais, le pont Van Gogh est dé-sormais un symbole du patrimoine provençal reliant l’art, la mémoire et le territoire. Cette visite mettra en lumière un témoin de l’ingénierie fluviale et un lieu de contemplation des amoureux de Vincent van Gogh. Présentation le temps d’un pique-nique tiré du sac au pont Van Gogh.
Par Clémence Despois, cheffe de projet Ville et Pays d’Art et d’Histoire, responsable du pôle Publics et médiation.
pont de langlois (pont Van Gogh) Pont Van-Gogh, Via Rhôna, Plan-du-Bourg, La Montcaldette, 13200 Arles, Bouches-du-Rhône Arles 13200 Barriol Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 90 49 39 46 »}, {« type »: « link », « value »: « https://arles.fr/app/uploads/1/2026/08/JEP-2026-Brochure-V14-SVE.pdf »}]
Visite proposée dans le cadre des Journées européennes du patrimoine 2026.
A.Digaud-Ville d’Arles
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