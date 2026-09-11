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Visite commentée du site historique de la Banque de France de Pau, Banque de France, site de Pau, Pau

samedi 19 septembre 2026 · Banque de France, site de Pau · Pau

Visite commentée du site historique de la Banque de France de Pau, Banque de France, site de Pau, Pau

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Banque de France, site de Pau
Adresse
7 rue Louis Barthou, 64000 Pau
Ville
64000 Pau
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
Gratuit. Limité à 55 personnes.

Visite commentée du site historique de la Banque de France de Pau Samedi 19 septembre, 09h30, 13h45 Banque de France, site de Pau Pyrénées-Atlantiques

Gratuit. Limité à 55 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T13:45:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Journée portes ouvertes à la Banque de France de Pau

Découvrez exceptionnellement l’Hôtel Boscary de Romaine, élégant hôtel particulier du XIXe siècle. Cette visite invite le public à explorer un lieu chargé d’histoire, tout en découvrant les missions de la Banque de France et son rôle au cœur de l’économie.
Au fil du parcours, participez à un atelier consacré à la monnaie, assistez à une conférence animée par un expert et accédez exceptionnellement aux coffres.
Une expérience à la fois culturelle et pédagogique, au cœur d’un patrimoine emblématique de la ville.
Accès sans inscription, dans la limite des places disponibles.

Banque de France, site de Pau 7 rue Louis Barthou, 64000 Pau Pau 64000 Centre Ville Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine Venez découvrir l’hôtel particulier du XIXe siècle, les missions et les équipes de la Banque de France. Accès PMR
Journée portes ouvertes à la Banque de France de Pau

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