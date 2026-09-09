Visite commentée du site, Site archéologique de Glanum, Saint-Rémy-de-Provence

Informations pratiques

Visite commentée du site 19 et 20 septembre Site archéologique de Glanum Bouches-du-Rhône

Durée de chaque visite : environ 1h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Un guide du monument vous accompagnera tout au long du circuit de visite et vous donnera toutes les explications sur la riche histoire de Glanum à travers les siècles.

Site archéologique de Glanum Avenue Vincent Van-Gogh, 13210 Saint-Rémy-de-Provence, France Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur https://www.site-glanum.fr Les Salyens commencent à s’implanter sur le site de ce qui deviendra la ville de Glanum à partir du VIe siècle avant notre ère. Cet emplacement n’est évidemment pas le fruit du hasard. Il répond à des considérations pratiques et stratégiques. Voie de passage à travers les Alpilles, il bénéficie de la protection naturelle de ses crêtes. Autre avantage considérable, il bénéficie d’un terroir riche et de la présence vitale d’une source permanente. En voiture – D’Avignon : D571 jusqu’à Saint-Rémy-de-Provence, puis D5. – D’Arles : D17 jusqu’à Baux-de-Provence, puis D5. – De Salon-de-Provence : A7 ou N538 jusqu’à Cavaillon, puis D99 jusqu’à Saint-Rémy-de-Provence et D5. Stationnement sur le parking municipal, en face de l’entrée du site. Tarif forfaitaire unique de 4 € pour les voitures (pour 8 heures de stationnement). En train : Gare d’Avignon ou d’Arles.

Un guide du monument vous accompagnera tout au long du circuit de visite et vous donnera toutes les explications sur la riche histoire de Glanum à travers les siècles.

JLT