Visite commentée du stade, Stade Amédée-Domenech, Brive-la-Gaillarde
samedi 19 septembre 2026 · Stade Amédée-Domenech · Brive-la-Gaillarde
Informations pratiques
Visite commentée du stade 19 et 20 septembre Stade Amédée-Domenech Corrèze
Limitée à 30 personnes maxi par groupe. Visite accessible aux personnes à mobilité réduite à l’exception de la partie haute de la tribune de l’Europe. Gratuit. Sur réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Visites guidées du stade assurées par les membres de l’association Les Aféciounas, supporters passionnés du club, ainsi que par l’Amicale des Anciens du CAB.
Stade Amédée-Domenech 116 avenue du 11 novembre 1918, 19100 Brive-la-Gaillarde Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 05 55 18 17 94 [{« type »: « phone », « value »: « 05-55-18-17-94 »}] Le stade Amédée-Domenech est un stade de rugby à XV situé à Brive-la-Gaillarde. Il est le stade de résidence du Club athlétique Brive Corrèze Limousin et peut également accueillir des rencontres de football du club local, l’ESA Brive.
Visites guidées du stade assurées par les membres de l’association Les Aféciounas, supporters passionnés du club, ainsi que par l’Amicale des Anciens du CAB.
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