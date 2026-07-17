Visite commentée du théâtre à l’italienne, Théâtre de Gray, Gray
samedi 19 septembre 2026 · Théâtre de Gray · Gray
Informations pratiques
Visite commentée du théâtre à l’italienne 19 et 20 septembre Théâtre de Gray Haute-Saône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, poussez les portes de ce petit bijou du XIXᵉ siècle et découvrez l’atmosphère unique de ce théâtre à l’italienne.
Admirez ses décors préservés, son plafond orné de muses et de bacchantes, ses loges d’avant-scène et sa machinerie ancienne, conservée à l’identique.
Une visite commentée par des passionnés vous permettra de découvrir les secrets de ce lieu chargé d’histoire… et de vous emmener « au paradis » !
Théâtre de Gray 30 rue Victor Hugo, 70100 Gray Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté http://www.ville-gray.fr
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, poussez les portes de ce petit bijou du XIXᵉ siècle et découvrez l’atmosphère unique de ce théâtre à l’italienne.
© OT Val de Gray
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