Visite commentée du théâtre à l’italienne, Théâtre de Gray, Gray

Informations pratiques

Visite commentée du théâtre à l’italienne 19 et 20 septembre Théâtre de Gray Haute-Saône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, poussez les portes de ce petit bijou du XIXᵉ siècle et découvrez l’atmosphère unique de ce théâtre à l’italienne.

Admirez ses décors préservés, son plafond orné de muses et de bacchantes, ses loges d’avant-scène et sa machinerie ancienne, conservée à l’identique.

Une visite commentée par des passionnés vous permettra de découvrir les secrets de ce lieu chargé d’histoire… et de vous emmener « au paradis » !

Théâtre de Gray 30 rue Victor Hugo, 70100 Gray Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté http://www.ville-gray.fr

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, poussez les portes de ce petit bijou du XIXᵉ siècle et découvrez l’atmosphère unique de ce théâtre à l’italienne.

© OT Val de Gray