UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Gray

Visite commentée du théâtre à l’italienne, Théâtre de Gray, Gray

samedi 19 septembre 2026 · Théâtre de Gray · Gray

Visite commentée du théâtre à l’italienne, Théâtre de Gray, Gray

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Théâtre de Gray
Adresse
30 rue Victor Hugo, 70100 Gray
Ville
70100 Gray
Département
Haute-Saône

Visite commentée du théâtre à l’italienne 19 et 20 septembre Théâtre de Gray Haute-Saône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, poussez les portes de ce petit bijou du XIXᵉ siècle et découvrez l’atmosphère unique de ce théâtre à l’italienne.
Admirez ses décors préservés, son plafond orné de muses et de bacchantes, ses loges d’avant-scène et sa machinerie ancienne, conservée à l’identique.
Une visite commentée par des passionnés vous permettra de découvrir les secrets de ce lieu chargé d’histoire… et de vous emmener « au paradis » !

Théâtre de Gray 30 rue Victor Hugo, 70100 Gray Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté http://www.ville-gray.fr
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, poussez les portes de ce petit bijou du XIXᵉ siècle et découvrez l’atmosphère unique de ce théâtre à l’italienne.

© OT Val de Gray

À voir aussi à Gray (Haute-Saône)