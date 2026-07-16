Visite commentée d’un temple maçonnique, Temple maçonnique de Sainte-Foy-la-Grande, Sainte-Foy-la-Grande
samedi 19 septembre 2026 · Temple maçonnique de Sainte-Foy-la-Grande · Sainte-Foy-la-Grande
Informations pratiques
Visite commentée d’un temple maçonnique 19 et 20 septembre Temple maçonnique de Sainte-Foy-la-Grande Gironde
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Une visite d’un lieu original et méconnu, aux décors singuliers.
Vous découvrirez l’univers de travail des francs-maçons du pays foyen. Accompagnés par l’un ou l’une d’entre eux, vous pourrez poser toutes les questions que vous souhaitez.
Temple maçonnique de Sainte-Foy-la-Grande 46 rue du 4 septembre, 33220 Sainte-Foy-la-Grande Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine 0670349055 temple maçonnique aux décors originaux où se réunissent les franc-maçons du pays foyen en cœur de cité
Une visite d’un lieu original et mal connu, aux décorations originales.
©Patrice Coeymans
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