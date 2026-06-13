Visite Commentée Entrez dans la légende ! Place Royale Sauveterre-de-Béarn
Visite Commentée Entrez dans la légende ! Place Royale Sauveterre-de-Béarn vendredi 4 septembre 2026.
Sauveterre-de-Béarn
Visite Commentée Entrez dans la légende !
Place Royale Devant l’Office de Tourisme Sauveterre-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04 16:00:00
fin : 2026-09-04
Date(s) :
2026-09-04
Sauveterre-de-Béarn, cité médiévale du XIIe siècle domine le gave et vous offre un superbe panorama sur les Pyrénées. Autrefois puissamment protégée par ses remparts et ses nombreux sites défensifs, le village s’est construit autour de son église romano-gothique et abritait la résidence de chasse de Gaston Fébus, prince des Pyrénées au XIVe siècle. La cité offrait son hospitalité et le couvert aux pèlerins en route vers Saint-Jacques-de-Compostelle, dans ses nombreux couvents et hôpitaux. C’est aussi là que, selon la légende, la Reine Sancie aurait été jugée. Prêt(s) à plonger dans l’histoire de cette petite cité de caractère ? .
Place Royale Devant l’Office de Tourisme Sauveterre-de-Béarn 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 38 00 33 contact@bearndesgaves.com
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L’événement Visite Commentée Entrez dans la légende ! Sauveterre-de-Béarn a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Béarn des Gaves
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