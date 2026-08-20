Visite commentée et en musique du Château de Thézan, Chateau de Thézan, Saint-Didier
samedi 19 septembre 2026 · Chateau de Thézan · Saint-Didier
Informations pratiques
Visite commentée et en musique du Château de Thézan 19 et 20 septembre Chateau de Thézan Vaucluse
Tarif préférentiel de 8€ pour tous – 6€ pour les 8-17 ans – Gratuit pour les moins de 8 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Un week-end unique pour découvrir le Château de Thézan autrement !
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, bénéficiez d’un tarif préférentiel et laissez-vous surprendre par ce lieu d’exception, l’un des plus précieux joyaux du patrimoine provençal.. Entre patrimoine, musique, conférences, voitures anciennes et animations pour tous, profitez d’une programmation riche qui fera de votre visite un moment inoubliable.
Retrouvez le programme complet et les dernières mises à jour sur notre site internet.
La réservation de vos billets en ligne est vivement recommandée.
Chateau de Thézan 58 Rue du Château 84210 Saint-Didier Saint-Didier 84210 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33622880746 https://www.chateaudethezan.com/ https://www.chateaudethezan.com/Billetterie Entre Ventoux et Luberon, le dernier château seigneurial entièrement meublé et avec ses décors italiens d’origine Au centre piétonnier du cœur du village de Saint-Didier. De nombreux parkings publics gratuits à proximité immédiate
Un week-end unique pour découvrir le Château de Thézan autrement !
©chateaudethezan
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