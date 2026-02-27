Visite commentée Exposition Rome, du mythe au virtuel Route de Feuguerolles Vieux

Visite commentée Exposition Rome, du mythe au virtuel

Route de Feuguerolles Musée de Vieux-la-Romaine Vieux Calvados

Début : 2026-04-20 15:00:00

fin : 2026-07-30 17:00:00

2026-04-20 2026-04-21 2026-04-22 2026-04-23 2026-04-24 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-30 2026-07-31 2026-08-06 2026-08-07 2026-08-13 2026-08-14 2026-08-20 2026-08-21 2026-08-27

Découvrir la grande et longue histoire de Rome, comprendre l’organisation de la vie quotidienne dans cette ville d’un million d’habitants au IVème siècle et visiter virtuellement la Rome antique en étant accompagner d’un guide!

A partir de 10 ans. 2€ en supplément de l’entrée du musée. Inscription obligatoire .

Route de Feuguerolles Musée de Vieux-la-Romaine Vieux 14930 Calvados Normandie +33 2 31 71 10 20 vieuxlaromaine@calvados.fr

Discover the great and long history of Rome, understand the organization of daily life in this city of a million inhabitants in the 4th century and take a virtual tour of ancient Rome with a guide!

