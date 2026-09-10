Visite commentée : HistoRail participe aux JEP-SNCF, HistoRail – Musée du chemin de fer, Saint-Léonard-de-Noblat

Informations pratiques

Visite commentée : HistoRail participe aux JEP-SNCF 19 et 20 septembre HistoRail – Musée du chemin de fer Haute-Vienne

Adultes : 6.5€. Enfants de 7 à 17 ans : 4€. Enfants moins de 7 ans : gratuit. Nombre limité à 25 visiteurs par salle. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

HistoRail participe aux JEP-SNCF

À l’occasion des deux journées consacrées aux JEP-SNCF, le musée HistoRail® mobilise ses bénévoles pour faire découvrir un patrimoine ferroviaire aujourd’hui déclassé, mais toujours précieux pour raconter l’aventure du chemin de fer. Depuis près de 200 ans, celui-ci a profondément transformé nos sociétés rurales et accompagné leur industrialisation.

La réinstallation d’un simulateur de conduite de locomotive BB 22200 permettra aux visiteurs de mieux comprendre la complexité du métier de conducteur et l’étendue des connaissances nécessaires pour assurer la sécurité ferroviaire. Chacun pourra découvrir ce que voit un conducteur depuis sa cabine ainsi que les gestes qu’il doit accomplir.

HistoRail® présentera également les projets qu’il réalisera dans le cadre du bicentenaire du chemin de fer en France et en Europe continentale, célébré par la SNCF entre 1827 et 2027.

HistoRail – Musée du chemin de fer 20 bis rue de Beaufort, 87400 Saint-Léonard-de-Noblat Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 06 81 66 56 28 http://www.historail.org http://boutdrail.blogspot.fr/;https://www.facebook.com/historail [{« type »: « link », « value »: « https://www.historail.org/billetterie/ »}] Depuis 1988 ans, HistoRail, musée du chemin de fer, promeut non seulement le patrimoine ferroviaire, mais aussi les avantages de ce mode de transport économique et écologique. Au travers de sa scénographie originale de sa collection d’objets parfois rares, les visiteurs-voyageurs entament un parcours quasiment complet leur permettant de comprendre les différents métiers et technologie nécessaires, non seulement aux circulations des trains, mais aussi à leur sécurisation. Des réseaux de trains miniatures à différentes échelles participent à rendre pédagogique et aussi ludique cette découverte parfois complexe.

Dans ce musée installé dans une ancienne manufacture de chaussures, les techniques et métiers des cheminots vous sont révélés. Parkings gratuits.

HistoRail participe aux JEP-SNCF

©HistoRail