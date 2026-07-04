Visite commentée La bastide Borély Château Borély Marseille 8e Arrondissement
samedi 4 juillet 2026 · Château Borély · Marseille 8e Arrondissement
Informations pratiques
Marseille 8e Arrondissement
Visite commentée La bastide Borély
Samedi 4 juillet 2026 de 10h à 11h.
Samedi 29 août 2026 de 10h à 11h. Château Borély 132 Avenue Clot-Bey Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 10:00:00
fin : 2026-07-04 11:00:00
Date(s) :
2026-07-04 2026-08-29
Visites thématiques au Musée Borély Musée des Arts décoratifs, de la Faïence et de la Mode.
Découverte de l’histoire et de l’architecture de la fastueuse bastide Borély.
• Tout public, à partir de 12 ans
• Durée 1h
• Sans réservation, dans la limite des places disponibles .
Château Borély 132 Avenue Clot-Bey Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Themed tours at the Musée Borély Musée des Arts décoratifs, de la Faïence et de la Mode.
L’événement Visite commentée La bastide Borély Marseille 8e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-29 par Ville de Marseille
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