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Visite commentée : La vénus d’Arles, anatomie d’une icône, stand d’accueil des JEP, Arles

dimanche 20 septembre 2026 · stand d'accueil des JEP · Arles

Visite commentée : La vénus d’Arles, anatomie d’une icône, stand d’accueil des JEP, Arles

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
stand d'accueil des JEP
Adresse
place de la république, 13200 Arles
Ville
13200 Arles
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif
Gratuit, sur inscription obligatoire au 04.90.49.39.46

Visite commentée : La vénus d’Arles, anatomie d’une icône Dimanche 20 septembre, 15h00 stand d’accueil des JEP Bouches-du-Rhône

Gratuit, sur inscription obligatoire au 04.90.49.39.46

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

De la fin du Ier siècle av J.-C. à nos jours, retraçons le parcours hors du commun de la Vénus d’Arles ! Du Théâtre antique au Louvre, la sculpture actuellement exposée au Musée départemental Arles antique, s’apprête à nous dévoiler les secrets d’une icône historique, artistique, politique, esthétique…
Par Christelle Brémond, Médiatrice culturelle, service Patrimoine.

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Animation proposée dans le cadre des Journées européennes du patrimoine 2026. arles journées européennes du patrimoine

M.Le Roy-Ville d’Arles

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