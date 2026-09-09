Visite commentée : La vénus d’Arles, anatomie d’une icône, stand d’accueil des JEP, Arles

Informations pratiques

Visite commentée : La vénus d’Arles, anatomie d’une icône Dimanche 20 septembre, 15h00 stand d’accueil des JEP Bouches-du-Rhône

Gratuit, sur inscription obligatoire au 04.90.49.39.46

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

De la fin du Ier siècle av J.-C. à nos jours, retraçons le parcours hors du commun de la Vénus d’Arles ! Du Théâtre antique au Louvre, la sculpture actuellement exposée au Musée départemental Arles antique, s’apprête à nous dévoiler les secrets d’une icône historique, artistique, politique, esthétique…

Par Christelle Brémond, Médiatrice culturelle, service Patrimoine.

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Animation proposée dans le cadre des Journées européennes du patrimoine 2026. arles journées européennes du patrimoine

M.Le Roy-Ville d’Arles