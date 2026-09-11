Visite commentée : la Villa Mauresque, Villa Mauresque, Hendaye

Informations pratiques

Visite commentée : la Villa Mauresque Samedi 19 septembre, 18h00 Villa Mauresque Pyrénées-Atlantiques

Gratuit. Sur réservation. 30 personnes maximum.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2026, trois visites de la Villa Mauresque et de son jardin seront proposées le samedi 19 et le dimanche 20 septembre.

Le parcours permettra également de découvrir un petit musée familial consacré à la famille Légasse, célèbre lignée d’armateurs basques, ainsi que la pièce « Napoléon », qui rassemble des souvenirs liés aux batailles de la Bidassoa et au siège de Saint-Sébastien.

La Villa Mauresque fut longtemps la demeure du docteur Camino, maire d’Hendaye pendant la Première Guerre mondiale, mais aussi fondateur et directeur de l’Hôpital marin d’Hendaye.

Inscription obligatoire auprès de l’office de tourisme à partir de la mi-août. Aucune inscription ne sera possible sur place.

Villa Mauresque 4 rue des Pêcheurs, 64700 Hendaye Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 05 59 20 00 34 http://www.hendaye-tourisme.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 59 20 00 34″}] Construite au XIXe siècle par le comte de Polignac sur les fortifications de la ville, en face de Fontarabie, la villa Mauresque est restée dans la famille du Docteur Camino, maire d’Hendaye pendant la guerre de 14/18. À l’occasion du bicentenaire de la Bataille de Waterloo, les visiteurs pourront visiter le salon Napoléon et découvrir le tableau historique « Cambronne à Waterloo » commandé par Napoléon III pour l’Exposition Universelle de 1867 au célèbre peintre militaire Armand-Dumaresq, avec une conférence sur l’histoire extraordinaire de ce tableau offert au Pacha d’Egypte.

Pour les Journées Européennes du Patrimoine 2026, le samedi 19 septembre et le dimanche 20 septembre , 3 visites de la Villa Mauresque et de son jardin, du petit « musée » familial sur la famille que…

©AXEL BRUCKER