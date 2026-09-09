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Visite commentée : l’ancienne carrosserie Auger et son architecture industrielle du XIXe siècle, Ancienne carrosserie Auger, Cognac

dimanche 20 septembre 2026 · Ancienne carrosserie Auger · Cognac

Visite commentée : l’ancienne carrosserie Auger et son architecture industrielle du XIXe siècle, Ancienne carrosserie Auger, Cognac

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Ancienne carrosserie Auger
Adresse
Place du Solençon, 16100 Cognac
Ville
16100 Cognac
Département
Charente
Tarif
Gratuit.

Visite commentée : l’ancienne carrosserie Auger et son architecture industrielle du XIXe siècle Dimanche 20 septembre, 15h00, 16h00, 17h00 Ancienne carrosserie Auger Charente

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

« L’ancienne carrosserie Auger et son architecture industrielle du XIXe siècle »

Exceptionnellement ouverte au public, cette ancienne carrosserie construite à la fin du XIXe siècle vous plonge dans l’univers des ateliers d’autrefois.

Découvrez un lieu unique, où l’histoire industrielle reprend vie le temps d’une visite guidée.

Ancienne carrosserie Auger Place du Solençon, 16100 Cognac Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine
« L’ancienne carrosserie Auger et son architecture industrielle du 19e siècle »

©Ville de Cognac – Julia Hasse

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