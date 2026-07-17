Visite commentée : le concierge vous accueille, Bordeaux Patrimoine Mondial, Bordeaux

Informations pratiques

Visite commentée : le concierge vous accueille Vendredi 18 septembre, 14h00 Bordeaux Patrimoine Mondial Gironde

En accès libre et gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Le concierge vous accueille

Un étrange personnage aurait été aperçu en train de déambuler dans le musée d’Aquitaine…

Ancien gardien de la faculté de Bordeaux, il serait revenu d’entre les morts pour hanter le centre d’interprétation Bordeaux Patrimoine Mondial et surveiller les lieux tout l’après-midi. Il connaît l’histoire du site et de la ville comme sa poche, mais prenez garde : il paraît qu’il est resté très strict sur la discipline depuis le temps où il veillait sur les étudiants…

Samedi 19 septembre, de 14h à 18h.

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Un évènement Journées européennes du patrimoine et du matrimoine à Bordeaux

#JEPMBX2026

Bordeaux Patrimoine Mondial 20 cours Pasteur, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 01 51 00 https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/visiter/expositions/centre-dinterpretation-bordeaux-patrimoine-mondial https://www.instagram.com/bordeauxpatrimoinemondial/ Au sein du musée, le centre d’interprétation Bordeaux Patrimoine Mondial est un espace d’exposition qui propose une balade à Bordeaux, au fil de la géographie et de l’histoire de la ville. Du mardi au dimanche, de 11h à 18h.

Tram ligne B/arrêt musée d’Aquitaine

Le concierge vous accueille

© Marion Belleville, Mairie de Bordeaux